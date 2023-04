L’opposizione che non t’aspetti. Flavio Briatore contro il governo Meloni: «Sul Pnrr in arrivo una ciclopica figura di m…» (Di lunedì 3 aprile 2023) Flavio Briatore all’attacco del governo Meloni. L’opposizione che non t’aspetti arriva in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Nel colloquio con Antonello Caporale l’imprenditore e socio della ministra Daniela Santanché dice che «un uomo del fare – come lui, ndr – non perde tempo con lumache, carne sintetica, eccetera». Ovvero con gli insetti e con la carne coltivata, pare di capire nel riferimento. Sui quali l’esecutivo ha ampiamente legiferato anche in assenza di urgenze. Ma la posizione di Briatore sul punto è assolutamente laica: «Caro amico, tu mangia come vuoi e io come voglio». Mentre sugli altri argomenti d’attualità il proprietario (o meglio: azionista di maggioranza) del Twiga è ancora più caustico: «Ti metti a perdere tempo con il fascismo, via ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023)all’attacco delche nonarriva in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Nel colloquio con Antonello Caporale l’imprenditore e socio della ministra Daniela Santanché dice che «un uomo del fare – come lui, ndr – non perde tempo con lumache, carne sintetica, eccetera». Ovvero con gli insetti e con la carne coltivata, pare di capire nel riferimento. Sui quali l’esecutivo ha ampiamente legiferato anche in assenza di urgenze. Ma la posizione disul punto è assolutamente laica: «Caro amico, tu mangia come vuoi e io come voglio». Mentre sugli altri argomenti d’attualità il proprietario (o meglio: azionista di maggioranza) del Twiga è ancora più caustico: «Ti metti a perdere tempo con il fascismo, via ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : 'I numeri (degli sbarchi) di quest'anno SONO INACCETTABILI' Giusto. Peccato che lo dica il vicepremier e, seguend… - MarianoGiustino : ULTIM'ORA: Il parlamento turco ratifica l'adesione della Finlandia alla #NATO. Sia i parlamentari dei partiti di go… - CarloCalenda : L’opposizione israeliana, anche in presenza di una sconfitta giusta e clamorosa di #Netanyahu decide di confrontars… - pinoforconi : @repubblica Dette dalla schlein nella sua giovanissima età e neanche italiana, fanno sorridere per non piangere nel… - ZuzAntony : RT @varljien: Ci eravamo preoccupati che il pd svoltasse a sinistra, paura passata, resta l'interrogativo di come si possa essere leader de… -