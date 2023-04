Longhi: «L’Inter non è in crisi. Inzaghi paga i troppi gol sbagliati» (Di lunedì 3 aprile 2023) Bruno Longhi, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato del momento delL’Inter e delle critiche a Simone Inzaghi. COLPA DEGLI ERRORI ? Bruno Longhi ha parlato della crisi delL’Inter e delle critiche eccessive sulle scelte di Simone Inzaghi: «Inzaghi non cambia mai modulo ed è vero. Però lui sta pagando i gol sbagliati dai suoi attaccanti. L’Inter non è una squadra in crisi. Le squadre in crisi sono quelle che non riescono a esprimere un gioco qualitativo. I nerazzurri creano palle gol contro la Fiorentina. Con lo Spezia avevano già la partita in mano e l’hanno persa. Ci sono state delle brutte partite tipo Bologna, però la crisi ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Bruno, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato del momento dele delle critiche a Simone. COLPA DEGLI ERRORI ? Brunoha parlato delladele delle critiche eccessive sulle scelte di Simone: «non cambia mai modulo ed è vero. Però lui stando i goldai suoi attaccanti.non è una squadra in. Le squadre insono quelle che non riescono a esprimere un gioco qualitativo. I nerazzurri creano palle gol contro la Fiorentina. Con lo Spezia avevano già la partita in mano e l’hanno persa. Ci sono state delle brutte partite tipo Bologna, però la...

