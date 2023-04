Lo star system internazionale è volato in India per una serata di gala super esclusiva. (Di lunedì 3 aprile 2023) Non c’è dubbio: per il mondo della moda questa è ufficialmente la settimana dell’India. Lo confermano i sari di Gigi Hadid, Zendaya e Priyanka Chopra sul red carpet per l’inaugurazione del Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC) a Mumbai. Proprio la città a più alta densità del mondo, nonché vertiginoso coacervo di contraddizioni e contrasti, è l’epicentro dei questo exploit Indiano. Dopo lo show da Mille e una Notte organizzato a Mumbai per celebrare la Dior Pre Fall collection 2023, infatti, è successo di nuovo, nella stessa città, per una serata di gala senza precedenti. Mezza Hollywood è volata in India per l’inaugurazione del Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC). Un centro culturale voluto dalla potentissima e ricchissima famiglia Ambani che ha voluto lo star ... Leggi su amica (Di lunedì 3 aprile 2023) Non c’è dubbio: per il mondo della moda questa è ufficialmente la settimana dell’. Lo confermano i sari di Gigi Hadid, Zendaya e Priyanka Chopra sul red carpet per l’inaugurazione del Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC) a Mumbai. Proprio la città a più alta densità del mondo, nonché vertiginoso coacervo di contraddizioni e contrasti, è l’epicentro dei questo exploitno. Dopo lo show da Mille e una Notte organizzato a Mumbai per celebrare la Dior Pre Fall collection 2023, infatti, è successo di nuovo, nella stessa città, per unadisenza precedenti. Mezza Hollywood è volata inper l’inaugurazione del Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC). Un centro culturale voluto dalla potentissima e ricchissima famiglia Ambani che ha voluto lo...

