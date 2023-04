“Lo ha fatto prima della finale” GF Vip 7 | sorpresa Signorini | il pubblico non ci crede

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 aprile 2023) Grande attesa al GF Vip 7 per ladel 3 aprile, che sarà in onda su Canale 5. Madell’evento Alfonsohaqualcosa di molto importante e inaspettato, che haspalancare la bocca a migliaia e migliaia di follower per la. Ha pubblicato un video e ha mostrato una cosa inedita, che dunque finora non era mai emersa. Siamo ad un passo dalla fine e lui haun vero e proprio regalo al, ora in ansia per scoprire chi vincerà il montepremi da 100mila euro. Tra poco al GF Vip 7 sapremo chi conquisterà la, ma Alfonsoha deciso di realizzare un filmato soffermandosi su altri dettagli. Intanto, diversi ex concorrenti non ci saranno in studio per volere di ...