“Lo ha fatto davvero” Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi | la notizia arriva a notte fonda

La storia d'amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi va a gonfie vele. O almeno è quello che vediamo sui social. I due sembrano più uniti che mai a vivere il loro amore fuori dalla casa. E solo in questi ultimi giorni Edoardo ha voluto fare una sorpresa meravigliosa alla compagna che per un attimo non ha creduto ai suoi occhi (e alle sue orecchie). Il giovane infatti, in piena notte, ha fatto vedere una cosa molto speciale ad Antonella, mentre la ragazza era a letto. Nel video, divenuto poco dopo virale, pubblicato in una stories Instagram, Donnamaria ha confessato che da lì a breve, sarebbe uscita una dedica speciale al suo amore. Si tratta di una canzone, scritta proprio per Antonella, che il ragazzo ha ...

