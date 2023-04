LIVE – Juventus-Inter | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

(Di lunedì 3 aprile 2023) Alle 14:00 di lunedì 2 aprile Massimilianoterrà ladella vigilia della gara traed. Match valevole come andata delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023 – attesissimo e che vede andare in scena nuovamente il derby d’Italia. Tante le tematiche per i bianconeri: la risalita in campionato, l’infermeria e naturalmente l’Europa League e il derby che si ripropone dopo quello di campionato pre sosta. Quali saranno le parole di? Scopriamolo insieme. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 13:55 – Buongiorno gentili lettori e benvenuti allatestuale delladi Massimilianoalla vigilia della ...

TORINO - Reduce dalla vittoria di misura contro il Verona in campionato, lariprende il cammino in Coppa Italia : i bianconeri di Massimiliano Allegri ospiteranno l' Inter di Simone Inzaghi nel match di andata in programma martedì (calcio d'inizio alle ore 21) all' ...Laospita domani l'Inter all' Allianz Stadium per l'andata delle semifinali di Coppa Italia . Bianconeri e nerazzurri si giocano l'accesso alla finalissima: la gara di ritorno è in programma il ...... molto apprezzato nell'ambiente quando ha dovuto sostituire l'ex condottiero die Inter, ... il servizio per dispositivi mobili, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. Il pronostico ...

