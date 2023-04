LIVE – Italia-Svizzera: Mondiali maschili Ottawa 2023 curling in DIRETTA (Di lunedì 3 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Svizzera, partita valevole per la sesta sessione del round robin dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tornano sul ghiaccio della località canadese per conquistare una vittoria e risalire la classifica. Non sarà però facile battere la formazione Svizzera, prima in classifica con tre successi in altrettanti match. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 Italiane di sabato 1 aprile ad Ottawa, in Canada. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Latestualedi, partita valevole per la sesta sessione del round robin deididimaschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tornano sul ghiaccio della località canadese per conquistare una vittoria e risalire la classifica. Non sarà però facile battere la formazione, prima in classifica con tre successi in altrettanti match. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00ne di sabato 1 aprile ad, in Canada. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : LIVE! Conferenza di benvenuto dei profughi da Grecia e Libano. Oggi trovate una nuova casa in #Italia, dove trovere… - ItalianAirForce : 'Questi #100anni di storia trascorsi come un lungo volo ad ali spiegate ci hanno reso una forza aerea all’avanguard… - Emergenza24 : [03.04-06:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - giaroun : RT @spaceis_cool: Appuntamento a domani! ?????? Ore 17 (in Italia) per l'annuncio dei 4 astronauti che faranno parte della crew #Artemis II. D… - cegrez : RT @spaceis_cool: Appuntamento a domani! ?????? Ore 17 (in Italia) per l'annuncio dei 4 astronauti che faranno parte della crew #Artemis II. D… -