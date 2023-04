LIVE Italia-Svizzera 3-4 | Mondiali curling 2023 in DIRETTA | gli elvetici tornano in vantaggio nel sesto end

(Di lunedì 3 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.48: E’ andata bene! Schwarz non trova la doppia bocciata e l’subisce un solo punto nelend! Gliin4-3 16.47: Doppio punto alla portata degli svizzeri. Serve la bocciata perfetta di Schwarz. Sono due le stone a puntone prima dell’ultimo tiro ma ce n’è unanella casa 16.45: Stone azzurra ancora a punto quando mancano gli ultimi due tiri 16.40: Sempre due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 5 tiri delend 16.38: Due stone azzurre a punto dopo 8 tiri ma laha tolto la guardia centralena 16.32: Una stonee una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Elezioni Friuli Venezia Giulia, diretta – Proiezioni: Fedriga oltre il 64%. Il candidato di Pd-M5s al 28. Azione-It… - BTSItalia_twt2 : ??| [TIKTOK] Noi di BTS Italia siamo multitasking e mentre l'altro giorno traducevamo la 'Jimin FACE Live' abbiamo a… - intesasanpaolo : ?? #SaveTheDate 4 aprile ? 11.30 In collaborazione con @AHK_Italien la presentazione di ‘Gli investimenti diretti te… - maurizcont : RT @petergomezblog: Elezioni Friuli Venezia Giulia, diretta – Proiezioni: Fedriga oltre il 64%. Il candidato di Pd-M5s al 28. Azione-Italia… - dangelo_luciana : RT @petergomezblog: Elezioni Friuli Venezia Giulia, diretta – Proiezioni: Fedriga oltre il 64%. Il candidato di Pd-M5s al 28. Azione-Italia… -

... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docenti... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docentiMediaset è stato il primo editore televisivo, a livello mondiale, a mandarlo in onda su grandi reti generaliste, prima in Spagna e poi in. Poi è stato trasmesso in oltre 80 Paesi. La media ...

LIVE Italia-Svizzera 3-3, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: pareggio azzurro nel quarto end! OA Sport

Nel pomeriggio e nella serata italiana di ieri sono state disputate le due prime sessioni di prove libere della MotoGP in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo, dove Aprilia l’anno scorso ha ...Secondo la compagnia di mercenari Wagner, la battaglia si era ufficialmente conclusa ieri sera con la bandiera russa issata sul municipio, ma poche ore dopo lo stato maggiore ucraino ha smentito l'ann ...