LIVE Italia-Svizzera 1-3, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: triplo punto elvetico nel terzo end (Di lunedì 3 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52: Non sbaglia lo skip elvetico e arriva un sanguinolento triplo punto per la Svizzera che si porta sul 3-1 dopo 3 end 15.51: L’errore di retornaz nell’ultimo tentativo di bocciata potrebbe aprire la strada per un triplo punto svizzero. Vediamo se Schwarz ne approfitterà 15.45: Stone Svizzera a punto ben coperta dalla guardia centrale quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 15.44: Resta una sola stone azzurra nella casa dopo la bocciata di Schwaller 15.40: Due stone azzurre a punto dopo 7 tiri del terzo end 15.34: mano rubata dagli azzurri! Schwarz colpisce solo una delle due stone azzurre a punto e regala il ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52: Non sbaglia lo skipe arriva un sanguinolentoper lache si porta sul 3-1 dopo 3 end 15.51: L’errore di retornaz nell’ultimo tentativo di bocciata potrebbe aprire la strada per unsvizzero. Vediamo se Schwarz ne approfitterà 15.45: Stoneben coperta dalla guardia centrale quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 15.44: Resta una sola stone azzurra nella casa dopo la bocciata di Schwaller 15.40: Due stone azzurre adopo 7 tiri delend 15.34: mano rubata dagli azzurri! Schwarz colpisce solo una delle due stone azzurre ae regala il ...

