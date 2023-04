LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: meno di 20 km al traguardo, i corridori si preparano al momento clou della prima tappa (Di lunedì 3 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 meno di 20 km al traguardo! 17.00 Passaggio al traguardo volante di Laguardia. Questo l’ordine: Martinez, Vingegaard e Soler. 16.56 Velocità media di 40,3 km/h. 16.52 Gruppo che procede compatto verso il finale di tappa. 16.48 Mancano 7 km al traguardo volante di Laguardia. 16.45 Vediamo cosa succederà negli ultimi km di questa prima frazione del Giro dei Paesi Baschi 2023. 16.42 Sono 30 i km al traguardo! 16.37 Gruppo compatto! Ripresi i fuggitivi di giornata, che erano: Cristián Rodríguez (Team Arkéa-Samsic), Jon Barrenetxea (Caja Rural–Seguros) e Txomin Juaristi (Euskaltel–Euskadi) 16.34 Il distacco ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02di 20 km al! 17.00 Passaggio alvolante di Laguardia. Questo l’ordine: Martinez, Vingegaard e Soler. 16.56 Velocità media di 40,3 km/h. 16.52 Gruppo che procede compatto verso il finale di. 16.48 Mancano 7 km alvolante di Laguardia. 16.45 Vediamo cosa succederà negli ultimi km di questafrazione deldei. 16.42 Sono 30 i km al! 16.37 Gruppo compatto! Ripresi i fuggitivi di giornata, che erano: Cristián Rodríguez (Team Arkéa-Samsic), Jon Barrenetxea (Caja Rural–Seguros) e Txomin Juaristi (Euskaltel–Euskadi) 16.34 Il distacco ...

