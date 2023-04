LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Ethan Hayter si impone nella prima tappa battendo tutti in volata! Scaroni chiude decimo (Di lunedì 3 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport. LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA prima tappa DEL Giro DEI Paesi Baschi 20231 Hayter Ethan INEOS Grenadiers 4:01:24 (10 secondi di abbuono) 2 SCHMID Mauro Soudal – Quick Step +0:04 3 ABERASTURI Jon Trek – Segafredo +0:06 4 ARANBURU Alex Movistar Team “:”:” 5 AULAR Orluis Caja Rural – Seguros RGA “:”:” 6 CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost “:”:” 7 HERMANS Quinten Alpecin-Deceuninck “:”:” 8 SERRANO Gonzalo Movistar Team 6 “:”:” 9 SKJELMOSE Mattias Trek – Segafredo “:”:”10 Scaroni Christian ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport. LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LADELDEIINEOS Grenadiers 4:01:24 (10 secondi di abbuono) 2 SCHMID Mauro Soudal – Quick Step +0:04 3 ABERASTURI Jon Trek – Segafredo +0:06 4 ARANBURU Alex Movistar Team “:”:” 5 AULAR Orluis Caja Rural – Seguros RGA “:”:” 6 CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost “:”:” 7 HERMANS Quinten Alpecin-Deceuninck “:”:” 8 SERRANO Gonzalo Movistar Team 6 “:”:” 9 SKJELMOSE Mattias Trek – Segafredo “:”:”10Christian ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _unstoppablexx_ : @MYLOVEOUTSIDE ho fatto per caso nomi? non mi pare, ho parlato al plurale secondo, ho visto le live e palese la ma… - zazoomblog : LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina ai tre fuggitivi portandosi a 1’30”… - ZotarSupergirl : @ChiaraDJ Si si se vedi i live anche quando sono state qui a Milano, che sono andate in giro Stefania aveva le New… - LuigiPizzimenti : Pronti a conoscere l'equipaggio di #ArtemisII ? Fra poco annunceremo i quattro astronauti che voleranno su #Artemis… - pomar82 : @amueblaeltunel @wikiperri Anche il canale YT non è più aggiornato. Vedo che fa molti eventi live in giro per l'Ita… -