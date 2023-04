LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 5 km all’arrivo! Ci si prepara per il rush finale (Di lunedì 3 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.24 La strada ora tira un po’ verso l’alto. 17.22 Velocità altissima ora! 17.20 In questo momento meno di 5 km al traguardo! Gruppo ancora compatto, mentre si affronta una rotonda. 17.17 C’è un po’ di vento sul percorso in questo momento. Il gruppo si è disposto su tutta la sede stradale – larga – a disposizione. 17.13 Mancano 10 km al traguardo! 17.09 Andatura alta in gruppo, nessuno sembra in grado di poter uscire dal plotone per piazzare uno scatto. 17.06 Si procede vero l’arrivo di Laguardia. 17.02 Meno di 20 km al traguardo! 17.00 Passaggio al traguardo volante di Laguardia. Questo l’ordine: Martinez, Vingegaard e Soler. 16.56 Velocità media di 40,3 km/h. 16.52 Gruppo che procede compatto verso il finale di tappa. 16.48 Mancano 7 km al traguardo volante di ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.24 La strada ora tira un po’ verso l’alto. 17.22 Velocità altissima ora! 17.20 In questo momento meno di 5 km al traguardo! Gruppo ancora compatto, mentre si affronta una rotonda. 17.17 C’è un po’ di vento sul percorso in questo momento. Il gruppo si è disposto su tutta la sede stradale – larga – a disposizione. 17.13 Mancano 10 km al traguardo! 17.09 Andatura alta in gruppo, nessuno sembra in grado di poter uscire dal plotone per piazzare uno scatto. 17.06 Si procede vero l’arrivo di Laguardia. 17.02 Meno di 20 km al traguardo! 17.00 Passaggio al traguardo volante di Laguardia. Questo l’ordine: Martinez, Vingegaard e Soler. 16.56 Velocità media di 40,3 km/h. 16.52 Gruppo che procede compatto verso ildi. 16.48 Mancano 7 km al traguardo volante di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _unstoppablexx_ : @MYLOVEOUTSIDE ho fatto per caso nomi? non mi pare, ho parlato al plurale secondo, ho visto le live e palese la ma… - zazoomblog : LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina ai tre fuggitivi portandosi a 1’30”… - ZotarSupergirl : @ChiaraDJ Si si se vedi i live anche quando sono state qui a Milano, che sono andate in giro Stefania aveva le New… - LuigiPizzimenti : Pronti a conoscere l'equipaggio di #ArtemisII ? Fra poco annunceremo i quattro astronauti che voleranno su #Artemis… - pomar82 : @amueblaeltunel @wikiperri Anche il canale YT non è più aggiornato. Vedo che fa molti eventi live in giro per l'Ita… -