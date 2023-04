Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Tennis, l'#ITF annuncia il ritorno dei tornei in #Cina dopo tre anni di stop per Covid -

Inoltre in base ai nuovi regolamenti dieci tornei W100 e W80 (la categoria più alta degli eventi, prima dei WTA 125, equivalente dei Challenger) offriranno anche l'ospitalità alle giocatrici. ...Nel 2019 la Cina ha ospitato 25 tornei femminili e 15 maschili del, la categoria al di sotto delle competizioni Atp e Wta.Le Davis Cup Finals 2023 prenderanno forma mercoledì 29 marzo a Malaga. Alle 16,l'in un comunicato, è in programma il sorteggio che definirà i quattro gironi che andranno in scena dal 12 al 17 settembre in quattro diverse città in altrettante nazioni. Le sedi saranno ...

L'ITF annuncia: "Un grande passo per la parità di genere" SuperTennis

L'International Tennis Federation ha annunciato un incremento del 10% del montepremi dei tornei femminili nel periodo aprile-giugno 2023 rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. In totale, il ...Nella giornata odierna l’International Tennis Federation (ITF) ha reso noto che i tornei di tennis quest’anno torneranno in scena anche i tornei in Cina. Si tratta di una novità dopo ben tre anni di ...