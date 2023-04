Litecoin: la criptovaluta che migliora l’efficienza dei pagamenti aziendali (Di lunedì 3 aprile 2023) Nel mondo delle criptovalute, il Litecoin sta acquisendo sempre più rilevanza, soprattutto nel settore dei pagamenti digitali. Le sue caratteristiche, infatti, lo rendono particolarmente adatto a migliorare l’efficienza dei pagamenti per le aziende. In questo articolo, scopriremo come il Litecoin può aiutare le imprese a gestire transazioni più veloci, sicure e convenienti, anche per chi è alle prime armi con le criptovalute. Litecoin: cos’è e come funziona Il Litecoin è una criptovaluta creata nel 2011 da Charlie Lee, un ex ingegnere di Google, con l’obiettivo di offrire un’alternativa più efficiente al Bitcoin. Basato sulla stessa tecnologia blockchain, il Litecoin si distingue per alcune caratteristiche che lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Nel mondo delle criptovalute, ilsta acquisendo sempre più rilevanza, soprattutto nel settore deidigitali. Le sue caratteristiche, infatti, lo rendono particolarmente adatto aredeiper le aziende. In questo articolo, scopriremo come ilpuò aiutare le imprese a gestire transazioni più veloci, sicure e convenienti, anche per chi è alle prime armi con le criptovalute.: cos’è e come funziona Ilè unacreata nel 2011 da Charlie Lee, un ex ingegnere di Google, con l’obiettivo di offrire un’alternativa più efficiente al Bitcoin. Basato sulla stessa tecnologia blockchain, ilsi distingue per alcune caratteristiche che lo ...

