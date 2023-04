L' Italia rinuncia ai fondi del Pnrr? Il governo chiude il caso sui 209 miliardi

(Di lunedì 3 aprile 2023) «Non è sul tavolo, le risorse verranno solo rimodulate, ma al momento non c'è alcuna intenzione dire a parte dei» messi a disposizione dell'dall'Europa con il Next Generation Eu. Così autorevoli fonti diall'Adnkronos sull'ipotesi, accarezzata dal leghista Riccardo Molinari, dire a parte deia debito del, nelin cui non fosse possibile modificarne la destinazione. «Al momento - chiariscono fonti dell'esecutivo in prima linea nella gestione del dossier- quello che si sta facendo è rimodulare idi spesa. Tutti fanno finta di non sapere, ma in realtà tutti sono ben consapevoli che ci sono progetti non realizzabili al 2026», deadline fissata per il. Quei ...

Parla di 'irreparabile disastro' Carlo Calenda che su twitter scrive: 'Rinunciare ai fondi del Pnrr, come chiesto dalla Lega, non sarebbe solo un danno materiale per l', ma anche un ...

Pnrr, l'Italia non rinuncia ai fondi Adnkronos

