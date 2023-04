L’Italia non è un Paese per papà (Di lunedì 3 aprile 2023) Da quando un normalissimo giorno dello scorso novembre, mentre apparecchiavo la tavola stappando una bottiglia di vino che poi avrei bevuto da solo, ho scoperto che la mia amata compagna di vita aspettava il nostro primo bambino, e ho smesso di essere uomo per diventare papà, mi sono imbattuto – man mano che cercavo informazioni su quello a cui stavo andando incontro – in un’oggettiva difficoltà: il web è ancora oggi – nel 2023 – orientato alla gravidanza vista solo dal lato della mamma. La sensazione sgradevole (e dal sapore retrò e eteropatriarcale) è che la salute emotiva e psicologica e più in generale tutto ciò che concerne ciò che c’è da sapere per la gravidanza sia totalmente orientato verso la madre. Al papà è dedicato qualche contenuto collaterale, qualche trafiletto e nulla di più: ecco cosa ho provato mentre cercavo di essere pronto alla ... Leggi su fmag (Di lunedì 3 aprile 2023) Da quando un normalissimo giorno dello scorso novembre, mentre apparecchiavo la tavola stappando una bottiglia di vino che poi avrei bevuto da solo, ho scoperto che la mia amata compagna di vita aspettava il nostro primo bambino, e ho smesso di essere uomo per diventare, mi sono imbattuto – man mano che cercavo informazioni su quello a cui stavo andando incontro – in un’oggettiva difficoltà: il web è ancora oggi – nel 2023 – orientato alla gravidanza vista solo dal lato della mamma. La sensazione sgradevole (e dal sapore retrò e eteropatriarcale) è che la salute emotiva e psicologica e più in generale tutto ciò che concerne ciò che c’è da sapere per la gravidanza sia totalmente orientato verso la madre. Alè dedicato qualche contenuto collaterale, qualche trafiletto e nulla di più: ecco cosa ho provato mentre cercavo di essere pronto alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GavinoSanna1967 : Vuole mandarti in pensione a 90 anni, Stato minimo, moneta scarsa. La tua vita gestita da mercati e investitori est… - MarcelloFoa : 'La struttura burocratica dell’Unione Europea è abituata a gestire i rapporti con l’Italia attraverso il #PD', scri… - marattin : L’Italia attende la riforma fiscale da 50 anni. Se la destra a settembre avesse consentito l’approvazione definitiv… - fracaruc : RT @Uni91070952: 'L'Italia invia la portaerei Cavour nel Pacifico a sostegno degli U.S.A. nello scontro con Pechino' Insomma stiamo divent… - giak91 : @Beppe759 @FratellidItalia Se ne può andare lei se non le piace... La maggioranza in Italia VUOLE l'Europa e soprattutto la carne coltivata -

Regeni, a sit in fuori dal tribunale anche Schlein: "Processo deve andare avanti" - Procura Roma: intervenga la Consulta ... il giudice si riserva di decidere A sollecitare l'intervento ... Leggi Anche Giulio Regeni, Metsola: il Parlamento Ue non si fermerà ...Alessandra Ballerini - perché chi uccide sia processato in Italia ... Pichetto: 'Trattativa biocarburanti ancora aperta. Lo ha confermato la commissaria Simson' I motori endotermici non andranno in pensione nel 2035, e l'Italia sarà in prima fila sia sul fronte dei bio - carburanti, dove siamo già avanti, sia degli e - fuel, con i forti investimenti messi in ... Ultimatum Inter, sfogo UFFICIALE: 'La pazienza è finita' ... coppa Italia e Champions League. Curva Nord - Calciomercato.itQuesto l'avviso della curva: 'Se abbiamo tollerato i risultati altalenanti in un campionato che per meriti di altri non si è rivelato ... ... il giudice si riserva di decidere A sollecitare'intervento ... Leggi Anche Giulio Regeni, Metsola: il Parlamento Uesi fermerà ...Alessandra Ballerini - perché chi uccide sia processato in...I motori endotermiciandranno in pensione nel 2035, esarà in prima fila sia sul fronte dei bio - carburanti, dove siamo già avanti, sia degli e - fuel, con i forti investimenti messi in ...... coppae Champions League. Curva Nord - Calciomercato.itQuesto'avviso della curva: 'Se abbiamo tollerato i risultati altalenanti in un campionato che per meriti di altrisi è rivelato ... L’Italia è il paese che ama non saper parlare italiano Linkiesta.it