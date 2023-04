L’Italia è il paese che ama non saper parlare italiano (Di lunedì 3 aprile 2023) L’Italiano è la lingua meno parlata in Italia. Non vi sembri un’iperbole: L’Italiano non lo parla nessuno. Se sono romani parlano romano, se sono milanesi parlano quel che loro credono sia inglese, se sono laureati accentano i monosillabi sbagliati perché non stavano attenti durante le scuole dell’obbligo, se stavano attenti sono state loro insegnate assurdità quali «sé stesso non si accenta». Giacché L’Italiano non lo parla nessuno, non lo parlano di certo le maestre elementari o le prof di italiano delle medie, e quindi quelli che un tempo avrebbero zappato la terra e ora fanno i social media manager sono cresciuti senza nessuno che glielo insegnasse. Guardavo le storie Instagram d’un conduttore televisivo non particolarmente ignorante. C’erano degli agghiaccianti «sù». Ho detto a una persona che lavorava con lui che ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 aprile 2023)no è la lingua meno parlata in Italia. Non vi sembri un’iperbole:no non lo parla nessuno. Se sono romani parlano romano, se sono milanesi parlano quel che loro credono sia inglese, se sono laureati accentano i monosillabi sbagliati perché non stavano attenti durante le scuole dell’obbligo, se stavano attenti sono state loro insegnate assurdità quali «sé stesso non si accenta». Giacchéno non lo parla nessuno, non lo parlano di certo le maestre elementari o le prof didelle medie, e quindi quelli che un tempo avrebbero zappato la terra e ora fanno i social media manager sono cresciuti senza nessuno che glielo insegnasse. Guardavo le storie Instagram d’un conduttore televisivo non particolarmente ignorante. C’erano degli agghiaccianti «sù». Ho detto a una persona che lavorava con lui che ...

