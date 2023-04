(Di lunedì 3 aprile 2023) Nella giornata di ieri ilha sconfitto 1-0 il Paris Saint-Germain nel match valevole per la ventinovesima giornata di Ligue 1 2022/2023 e, al termine della sfida, il difensore argentino dell’OL Nicolasha parlato dei fischi ricevuti da: “Sono cose che succedono anche da noi. Credo siache ise la prendano con giocatori comee Mbappé. Sono convinti che un solo giocatore possa salvarli, invece il calcio è uno sport di squadra. Non so cosa farànel prossimo futuro. Sicuramente farà di tutto per vincere con il Psg, poi al termine della stagione prenderà una decisione”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Lione, #Tagliafico su #Messi: 'I tifosi se la prendono con lui perché vogliono i risultati, è normale' -

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'E' ...Allenatore: Galtier(4 - 3 - 1 - 2): Lopes; Diomandé, Lovren, Lukeba,; Caqueret, Tolisso, Thiago Mendes; Cherki; Lacazette, Barcola. Allenatore: Blanc Dove vedere la partita in TV e ...(4 - 3 - 1 - 2): Lopes; Diomandé, Lovren, Lukeba,; Caqueret, Tolisso, Thiago Mendes; Cherki; Lacazette, ...

Lione, Tagliafico: “E’ normale che i tifosi del Psg fischino a Messi” ItaSportPress

Il difensore argentino del Lione Nicolas Tagliafico dopo aver sconfitto il Psg per 1-0 nel 29° turno della Ligue 1 ha commentato i fischi dei tifosi parigini contro il suo compagno di nazionale Lionel ...La partita Paris SG - Lione di Domenica 2 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 29° giornata di Ligue 1 ...