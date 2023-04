L’Inter prepara l’offerta: Inzaghi sogna lo scambio con la Juve (Di lunedì 3 aprile 2023) Simone Inzaghi sta vivendo una stagione pessima con L’Inter, per questo motivo valuta uno scambio pazzesco con la Juventus. Inter e Juventus sono da sempre due rivali storiche, eppure sembra che in certi casi decidano di abbassare l’ascia di guerra per poter trattare. I nerazzurri stanno passando una stagione altalenante, male in campionato ma brillanti nelle Coppe e Simone Inzaghi è sempre più in bilico. Saranno proprio i tornei a decidere il futuro del tecnico ex Lazio, con la sua idea che è quella di mettere le basi per regalare ai tifosi una grande squadra. Quando L’Inter vuole alzare l’asticella è ormai consuetudine quella di acquistare giocatori dalla Juventus e ancora una volta la storia si può ripetere. Simone Inzaghi (Fonte: ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 3 aprile 2023) Simonesta vivendo una stagione pessima con, per questo motivo valuta unopazzesco con lantus. Inter entus sono da sempre due rivali storiche, eppure sembra che in certi casi decidano di abbassare l’ascia di guerra per poter trattare. I nerazzurri stanno passando una stagione altalenante, male in campionato ma brillanti nelle Coppe e Simoneè sempre più in bilico. Saranno proprio i tornei a decidere il futuro del tecnico ex Lazio, con la sua idea che è quella di mettere le basi per regalare ai tifosi una grande squadra. Quandovuole alzare l’asticella è ormai consuetudine quella di acquistare giocatori dallantus e ancora una volta la storia si può ripetere. Simone(Fonte: ...

