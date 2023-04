L'Inter frena, la Lazio corre, il Milan urla: il borsino della corsa Champions (Di lunedì 3 aprile 2023) Stato di forma: i biancocelesti sono tra le squadre più in forma del campionato. L'ultima sconfitta risale a quasi due mesi fa, poi sono arrivati cinque successi e un pareggio in Serie A, che hanno ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 aprile 2023) Stato di forma: i biancocelesti sono tra le squadre più in forma del campionato. L'ultima sconfitta risale a quasi due mesi fa, poi sono arrivati cinque successi e un pareggio in Serie A, che hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : L’Inter frena, la Lazio corre, il Milan urla: il borsino della corsa Champions: L’Inter frena, la Lazio corre, il M… - Gazzetta_it : L’Inter frena, la Lazio corre, il Milan urla: il borsino della corsa Champions #SerieA - IMBili8 : @totofaz @Aleee_Inter Toto, non fai 4 gol in 2 partite in nazionale strappando, allungando, in inserimento e da 9 i… - vivoperlinter : La situazione rinnovo di #Bastoni - internewsit : Retegui-Inter, il padre agente frena: «Oggi testa al Tigre e all'Italia!» - -