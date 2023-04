L’incontro tra Mario Draghi e Mattarella prima del colloquio con Meloni al Quirinale (Di lunedì 3 aprile 2023) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è incontrato con Mario Draghi prima del colloquio con Giorgia Meloni al Quirinale. L’incontro a colazione si è svolto tra mercoledì e giovedì. Era in agenda da tempo, fa sapere oggi un retroscena di Repubblica. Ma è evidentemente anche collegato alle accuse del governo Meloni nei confronti del predecessore per il Recovery Plan. Ed è evidentemente precedente alla telefonata tra Meloni e Draghi in cui la premier diceva di non avercela con lui ma con l’Unione Europea. Secondo la versione del Quirinale nel colloquio di Pnrr non si è discusso: si è trattato soltanto di uno scambio di vedute sui temi in primo piano. Mentre ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Il presidente della Repubblica Sergiosi è incontrato condelcon Giorgiaala colazione si è svolto tra mercoledì e giovedì. Era in agenda da tempo, fa sapere oggi un retroscena di Repubblica. Ma è evidentemente anche collegato alle accuse del governonei confronti del predecessore per il Recovery Plan. Ed è evidentemente precedente alla telefonata train cui la premier diceva di non avercela con lui ma con l’Unione Europea. Secondo la versione delneldi Pnrr non si è discusso: si è trattato soltanto di uno scambio di vedute sui temi in primo piano. Mentre ...

