L’incendio e i soccorsi: evacuazione per alcuni residenti, assistenza per anziani (Di lunedì 3 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono state necessarie quasi 8 ore di intervento per mettere sotto controllo l’area tra Cesate e Limbiate, in pieno Parco Groane, divorata dal violentissimo incendio propagatosi nel tardo pomeriggio di lunedì 3 aprile. Un massiccio intervento dei Vigili del fuoco, al lavoro sino a poco prima della mezzanotte, per ripristinare le condizioni di sicurezza nell’area ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 3 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono state necessarie quasi 8 ore di intervento per mettere sotto controllo l’area tra Cesate e Limbiate, in pieno Parco Groane, divorata dal violentissimo incendio propagatosi nel tardo pomeriggio di lunedì 3 aprile. Un massiccio intervento dei Vigili del fuoco, al lavoro sino a poco prima della mezzanotte, per ripristinare le condizioni di sicurezza nell’area ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Genova, #incendio nella notte in un parcheggio aziendale in #ViaSerra, dove tre auto di #Iren sono andate a fuoco. Immed… - BabboleoNews : #Genova, #incendio nella notte in un parcheggio aziendale in #ViaSerra, dove tre auto di #Iren sono andate a fuoco.… -