Lilo & Stitch: ecco chi sarà la protagonista del live action

È stata finalmente svelata l'attrice che interpreterà Lilo, la bambina protagonista del nuovo live action Disney, Lilo & Stitch. La febbre dei live action tratti dai classici Disney sembra non volersi fermare. Mentre tutti sono in attesa di Peter Pan & Wendy e La Sirenetta, ecco che nelle ultime ore è stato annunciato chi interpreterà la protagonista di un'altra nuovissima pellicola, fino ad oggi rimasta avvolta nel mistero: Lilo & Stitch.

Una piccola attrice esordiente

Dopo mesi di mistero, finalmente è stato annunciato che sarà Maia Kealoha a ricoprire il ruolo di Lilo. Maia a soli 6 anni debutterà per la prima volta come attrice nel film Lilo & Stitch, ma ha già partecipato ad alcuni concorsi di Little Miss Kona Coffee, ed ha esperienza con la danza tahitiana.

