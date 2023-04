Ligue 1 | giornata 29 | Lens secondo | altro ko del PSG

(Di lunedì 3 aprile 2023) Altra sconfitta e fischi della tifoseria: nella29 di1 il PSG perde tra le mura amiche contro il Lione e consente alle inseguitrici di ridurre il distacco dal primo posto. Ilvince ancora e aggancia il Marsiglia, fermato sul pareggio dal Montpellier. Poker del Monaco al Strasburgo in una sfida pirotecnica, il Lille sale al quinto posto mentre il Reims si avvicina alla zona Europa.1,29: Rennes-0-1, PSG-Lione 0-1, Marsiglia-Montpellier 1-1, Angers-Nizza 1-1, Lille-Lorient 3-1 Terza vittoria consecutiva delche vince 0-1 sul campo del Rennes e aggancia il Marsiglia alposto, continuando la corsa per un posto in Champions League. Decisivo il gol di Openda al 31’ con un colpo di testa. Con lo stesso ...

Il Nizza non vince nemmeno ad Angers, mentre il Marsiglia viene raggiunto dal Lens. In settimana le semifinali di Coppa di Francia: quattro squadre si giocano il titolo ed un posto in Europa League ...Ancora un ko per il Psg in campionato: dopo essere stato sconfitto dal Rennes prima della sosta, la squadra allenata da Galtier ha perso in casa anche contro il Lione. Decisiva la rete di Barcola nel ...