L’igiene intima del neonato: cosa fare e 5 prodotti e abitudini da evitare (Di lunedì 3 aprile 2023) L’attenzione verso L’igiene intima è, a tutte le età, fondamentale, soprattutto in termini di prevenzione di disturbi e malattie che, senza di essa, potrebbero insorgere. Nei bambini piccoli essa è un dovere dei genitori in quanto il neonato non è in grado di assolvervi da solo. Come curare, quindi, L’igiene intima del neonato? Quali sono le accortezze da adottare e gli aspetti cui fare attenzione? È bene approfondire l’argomento sia per la gestione di organi genitali diversi dal proprio, ma anche perché, essendo in via di sviluppo, necessitano di qualche precauzione in più. L’igiene intima del neonato Durante l’epoca neonatale la cura delL’igiene passa sostanzialmente dal cambio del pannolino (che ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 3 aprile 2023) L’attenzione versoè, a tutte le età, fondamentale, soprattutto in termini di prevenzione di disturbi e malattie che, senza di essa, potrebbero insorgere. Nei bambini piccoli essa è un dovere dei genitori in quanto ilnon è in grado di assolvervi da solo. Come curare, quindi,del? Quali sono le accortezze da adottare e gli aspetti cuiattenzione? È bene approfondire l’argomento sia per la gestione di organi genitali diversi dal proprio, ma anche perché, essendo in via di sviluppo, necessitano di qualche precauzione in più.delDurante l’epoca neonatale la cura delpassa sostanzialmente dal cambio del pannolino (che ...

