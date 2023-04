Liga | il Barcellona chiede le dimissioni di Tebas | “Siamo indignati e stanchi”

(Di lunedì 3 aprile 2023) In queste ore in Spagna è scoppiato il caso, con il presidente dellache è stato accusato in un articolo de “La Vanguardia” di aver fornito prove false contro ilper incriminare il club blaugrana nell’ambito dell’inchiesta per il pagamento degli arbitri. Una vera e propria bomba mediatica, che il diretto interessato ha subito smentito parlando di “falsità e calunnie dei giornalisti”. Ilperò non la vede allo stesso modo e pochi minuti fa ha pubblicato un comunicato ufficiale davvero pesantissimo. IL COMUNICATO UFFICIALE COMPLETO DELIl club catalano ha espresso la sua “profonda rabbia, indignazione e stanchezza. Chiediamo adi presentarsi pubblicamente are spiegazioni – si legge nella nota – Il presidente ...

“Tebas ha fornito prove false”, il Barça vuole le sue dimissioni: che bufera! Corriere dello Sport

"E' una vicenda gravissima. Secondo me, e' uno delle piu' serie che il calcio che abbia mai visto". Cosi' il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, parla del caso Barcellona-Negreira in un'intervis ...Aleksander Ceferin non si risparmia: il presidente dell'Uefa commenta le inchiesta contro Barcellona e Juventus e lancia frecciate ...