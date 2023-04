Liga, il Barcellona chiede le dimissioni del presidente Tebas: ecco perché (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Barcellona ha chiesto le dimissioni del presidente de La Liga, Javier Tebas, per le notizie diffuse dal quotidiano “La Vanguardia” Il Barcellona ha chiesto le dimissioni del presidente de La Liga, Javier Tebas, per le notizie diffuse dal quotidiano “La Vanguardia” che accusano Tebas di aver fornito prove false alla Procura che indaga sul caso Negreira. Il numero uno della lega spagnola avrebbe voluto coinvolgere appositamente gli ex presidenti del Barcellona, Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell. ecco il comunicato del club blaugrana. COMUNICATO – Data la gravità delle informazioni apparse oggi lunedì a La Vanguardia in cui il presidente della ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilha chiesto ledelde La, Javier, per le notizie diffuse dal quotidiano “La Vanguardia” Ilha chiesto ledelde La, Javier, per le notizie diffuse dal quotidiano “La Vanguardia” che accusanodi aver fornito prove false alla Procura che indaga sul caso Negreira. Il numero uno della lega spagnola avrebbe voluto coinvolgere appositamente gli ex presidenti del, Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell.il comunicato del club blaugrana. COMUNICATO – Data la gravità delle informazioni apparse oggi lunedì a La Vanguardia in cui ildella ...

