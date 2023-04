Liga 2022 2023 | Kluivert salva su rigore il Valencia | 1-1 interno con il Rayo Vallecano

(Di lunedì 3 aprile 2023) Siilnel matchcontro il, incontro valido per la 27esima giornata die terminato 1-1. La gara è stata dominata dai padroni di casa nelle statistiche: 18 tiri a 7, 61% di possesso palla e ben 13 calci d’angolo contro i 3 battuti dagli ospiti, che tuttavia sono passati in vantaggio al 9? con Santi Comesana e hanno mantenuto l’1-0 fino alle fasi finali della sfida. All’82’, untrasformato da Justinha permesso aldi impattare sull’1-1 ed evitare la desima sconfitta nelle ultime 13 giornate, lasso di tempo in cui la squadra allenata prima da Gennaro Gattuso e ora da Ruben Baraja ha conquistato solamente 8 punti. La classifica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Laura170178 : Ecco il mio recap della 25ª giornata di @ACBCOM, con la classifica che continua sempre più interessante e grandi vi… - sportface2016 : #LaLiga 2022/2023, #Kluivert salva su rigore il #Valencia: 1-1 interno con il #RayoVallecano #ValenciaRayo - AllAroundnet : Liga ACB 25ª giornata 2022-23: colpacci - Eurosport_IT : Il Barcellona vuole le dimissioni ???? La replica di Tebas ?? - Tizio_Original : RT @Eurosport_IT: Il numero uno dell'Uefa contro il Barcellona e la Juventus #UEFA | #Ceferin | #Barcellona | #Juventus -

... il presidente della, Javier Tebas , ha inviato alla Procura prove false per coinvolgere nel ... scomparso il 25 dicembre del, documento che incriminerebbe i due ex presidenti del Barcellona. ...Calcio- 2023 Serie D Girone I Tabellino partita Vibonese - Acireale Squadra in casa Vibonese Squadra ... Joao Pedro (26' st Carrozza), Nicosia (20' Virgillito), Limonelli (40' st), Sannia. A ...... tra il nostro calcio e il resto d'Europa Helsinki (Finlandia) 10/08/- Supercoppa Europea / ... è che ancora vengano messe in onda le partite di Premier ein contemporanea con la serie A. Un ...

R. Madrid - Valladolid (6-0) La Liga 2022 - la Repubblica la Repubblica

Duro comunicato del club dopo l'accusa al presidente della Liga da parte del quotidiano La Vanguardia: "Barça vittima di una campagna ...CALCIO - Il numero uno dell'Uefa conferma la gravità del caso-Negreira, con protagonista il Barcellona: "Per noi non c'è prescrizione. La commissione disciplina ...