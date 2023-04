Libano: ex premier Hariri accusato di violenza sessuale (Di lunedì 3 aprile 2023) L'ex premier libanese Saad Hariri è stato chiamato a rispondere da un tribunale statunitense di violenza sessuale da due hostess impiegate in passato sui jet privati del magnate e politico libanese. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) L'exlibanese Saadè stato chiamato a rispondere da un tribunale statunitense dida due hostess impiegate in passato sui jet privati del magnate e politico libanese. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Libano: ex premier Hariri accusato di violenza sessuale: Lui respinge le accuse e dice che si difenderà in tribunale - ANSA_med : Libano: ex premier Hariri accusato di violenza sessuale. In un tribunale Usa, dopo denuncia due hostess | #ANSA - ANSA_med : Libano: ex premier Hariri accusato di violenza sessuale. In un tribunale Usa, dopo denuncia due hostess | #ANSA - SuperFiammetta : #Libano. La comunità musulmana e quella cristiana vivono un doppio fuso orario xché il Premier ha annullato il pass… - ANSA_med : Libano: polemiche per rinvio dell'ora legale a dopo il Ramadan. Cristiani contro premier uscente Miqati e president… -