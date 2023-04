Lewis Capaldi potrebbe abbandonare la musica: “Soffro di disturbi mentali” (Di lunedì 3 aprile 2023) Lewis Capaldi potrebbe abbandonare la scena. I disturbi di ansia, sindrome dell’Impostore e sindrome di Tourette lo stanno affossando. E’ lo stesso cantautore e polistrumentista a rivelare le proprie fragilità in un’intervista al The Sunday Times, in cui ha spiegato che i problemi di salute mentale stanno condizionando la sua capacità di creare musica, incluso l’ultimo album Broken By Desire to be heavenly sent, “un disco che amo” e che “non vedo l’ora di suonare”, in uscita il 19 maggio. “È solo creare musica che mi fa questo. Altrimenti posso stare bene per mesi. Quindi è una situazione strana. Per ora, ne vale la pena. Ma se arriverà a un punto in cui mi starò facendo un danno irreparabile, smetterò. Odio l’iperbole ma è una possibilità molto concreta che dovrò ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 3 aprile 2023)la scena. Idi ansia, sindrome dell’Impostore e sindrome di Tourette lo stanno affossando. E’ lo stesso cantautore e polistrumentista a rivelare le proprie fragilità in un’intervista al The Sunday Times, in cui ha spiegato che i problemi di salute mentale stanno condizionando la sua capacità di creare, incluso l’ultimo album Broken By Desire to be heavenly sent, “un disco che amo” e che “non vedo l’ora di suonare”, in uscita il 19 maggio. “È solo creareche mi fa questo. Altrimenti posso stare bene per mesi. Quindi è una situazione strana. Per ora, ne vale la pena. Ma se arriverà a un punto in cui mi starò facendo un danno irreparabile, smetterò. Odio l’iperbole ma è una possibilità molto concreta che dovrò ...

