L'evasione del boss Marco Raduano dal carcere: 5 arresti

Cinque persone sono state arrestate per l'evasione del boss Marco Raduano dal carcere di Badu 'e Carros a Nuoro.

Detenuto evaso a Nuoro, cinque arresti

Potrebbe esserci una clamorosa svolta sull'evasione dal carcere nuorese di Badu 'e Carros del 39enne boss della mafia gargana Marco Raduano. La Squadra Mobile di Nuoro ha arrestato due persone, secondo quanto appreso la moglie di un detenuto e un agente.

Evasione del boss Raduano da Badu 'e Carros: cinque arresti

Per l'evasione dal carcere nuorese di Badu 'e Carros del 39enne boss della mafia garganica Marco Raduano, la polizia ha arrestato due persone. Si tratterebbe della moglie di un detenuto e di un agente.

Fuga del boss da Badu 'e Carros, due arresti a Nuoro

Sarebbero legati all'indagine sulla clamorosa evasione del boss Marco Raduano dal carcere nuorese di Badu 'e Carros gli arresti di due persone effettuati dalla Squadra Mobile di Nuoro.