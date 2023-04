L'Europa promette aiuto ma per ora solo a parole (Di lunedì 3 aprile 2023) Il punto è sempre lì, l'inerzia europea sul dossier migratorio. Un difetto di fondo che non riesce a creare la sintesi a livello sovranazionale su quello che, soprattutto se declinato singolarmente nei Paesi, è un tema spinosissimo. Per una ragione molto semplice: al di là delle buone intenzioni dei progressisti, l'accoglienza provoca infatti contraccolpi significativi nelle società. Perché integrare e includere socialmente non è facile. Perché spesso il combinato disposto tra clandestinità e degrado dà come risultato cruenti fatti di cronaca, che scuotono tutti allo stesso modo. Non per nulla, quando alla fine dello scorso anno scoppiò l'ennesimo braccio di ferro tra Francia e Italia sul tema rilevò il fatto che la cronaca d'Oltralpe era stata appena scossa da un terribile omicidio di una ragazzina adolescente ad opera di una irregolare nordafricana. Ora, in Italia abbiamo alcuni ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) Il punto è sempre lì, l'inerzia europea sul dossier migratorio. Un difetto di fondo che non riesce a creare la sintesi a livello sovranazionale su quello che, soprattutto se declinato singolarmente nei Paesi, è un tema spinosissimo. Per una ragione molto semplice: al di là delle buone intenzioni dei progressisti, l'accoglienza provoca infatti contraccolpi significativi nelle società. Perché integrare e includere socialmente non è facile. Perché spesso il combinato disposto tra clandestinità e degrado dà come risultato cruenti fatti di cronaca, che scuotono tutti allo stesso modo. Non per nulla, quando alla fine dello scorso anno scoppiò l'ennesimo braccio di ferro tra Francia e Italia sul tema rilevò il fatto che la cronaca d'Oltralpe era stata appena scossa da un terribile omicidio di una ragazzina adolescente ad opera di una irregolare nordafricana. Ora, in Italia abbiamo alcuni ...

