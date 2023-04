L’Europa è una periferia che si pensa ancora come il centro del mondo (Di lunedì 3 aprile 2023) L’Europa si sta liberando di tutto il proprio prezioso bagaglio culturale e intellettivo con uno zelo degno di un kamikaze e una velocità pari a quella di una macchina. Il culto del politicamente corretto lavora come uno di quei funghi parassiti che prendono il possesso di taluni insetti, manovrandoli a piacimento e addirittura inducendoli al suicidio. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2023 In questo tripudio di autolesionismo, tanto grande da aver snaturato persino l’aspetto dei luoghi in cui viviamo, esiste una caratteristica, ovviamente deleteria, che invece resta immutata nella psiche delle classi dirigenti del Vecchio continente: l’arroganza di ritenersi al centro del mondo. Non fraintendetemi, non sto parlando né dell’orgoglio né dell’amor patrio, entrambi banditi con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 aprile 2023)si sta liberando di tutto il proprio prezioso bagaglio culturale e intellettivo con uno zelo degno di un kamikaze e una velocità pari a quella di una macchina. Il culto del politicamente corretto lavorauno di quei funghi parassiti che prendono il possesso di taluni insetti, manovrandoli a piacimento e addirittura inducendoli al suicidio. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2023 In questo tripudio di autolesionismo, tanto grande da aver snaturato persino l’aspetto dei luoghi in cui viviamo, esiste una caratteristica, ovviamente deleteria, che invece resta immutata nella psiche delle classi dirigenti del Vecchio continente: l’arroganza di ritenersi aldel. Non fraintendetemi, non sto parlando né dell’orgoglio né dell’amor patrio, entrambi banditi con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beppe_grillo : L’evasione fiscale è una delle piaghe sociali più diffuse in Italia, primo paese in Europa per evasione IVA con ben… - martinoloiacono : Il concetto di discriminazione viene sempre più allargato, e così il divieto di discriminazione può trasformarsi se… - Linkiesta : Sanna Marin ha reso la Finlandia una star (e viceversa) Comunque vada la leader ha incarnato la nuova centralità d… - ITABruxelles : RT @EDCittadiRoma: Per la prima volta è a disposizione dei cittadini una mappa interattiva online che permette di seguire in tempo reale l'… - linofraschetti : RT @gxlapace: L’arrivo dei #corridoiumanitari è il volto bello di un’#Europa con una storia fatta di #incontro. Un segno che l’#accoglienza… -

La lunga notte dei bar italiani ... unita alla tradizione dell'accoglienza: "L'ospitalità è una cosa ...non è abbondante come ad esempio in America o nel nord Europa ha ... Da Sanna Marin a Riikka Purra, la Finlandia lancia l'estrema destra: rebus governo ...del partito populista e nazionalista hanno presentato una ... Marin, che a 37 anni è fra i leader più giovani d'Europa, è premier da ...sostenere la richiesta di adesione della Finlandia alla Nato dopo l'... Napoli - Milan, cosa ha detto in vista della Champions League ...180 minuti che varranno un posto tra le prime quattro d'Europa. E'...Milan si è generata altrove e non ha rappresentato nemmeno una ...che anche all'andata Pioli aveva messo in grave difficoltà l'... ... unita alla tradizione dell'accoglienza: "'ospitalità ècosa ...non è abbondante come ad esempio in America o nel nordha ......del partito populista e nazionalista hanno presentato... Marin, che a 37 anni è fra i leader più giovani d', è premier da ...sostenere la richiesta di adesione della Finlandia alla Nato dopo'......180 minuti che varranno un posto tra le prime quattro d'. E'...Milan si è generata altrove e non ha rappresentato nemmeno...che anche all'andata Pioli aveva messo in grave difficoltà'... Crescita economica: perché sbaglia chi non crede nella forza dell’Europa | Milena Gabanelli Corriere della Sera