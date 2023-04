L’euro pasticcio

(Di lunedì 3 aprile 2023) C’è sempre qualcuno che dice a voce alta che il re è nudo, sollevando costernazione. Stavolta è toccato al capogruppo della Lega alla Camera, Molinari: «O si cambia la destinazione first appeared on il manifesto.

... mentre il 65% si attesta sotto i 1.000. Come può dunque un ... ''esperienza del Reddito è stata gestita male. Non si è distinto ... È stato un grandee oggi ne paghiamo le conseguenze', ...'Ad alcuni hanno chiesto 1.000senza motivo' Tersilio casa sua, 70 mq circa,'ha pagata 91 milioni di lire: 'Essendo una convenzione - spiega - abbiamo ricevuto i fondi della Regione e tassi ...... e compensando quindi 90a fronte dei 100 di valore nominale ... In questo modo, molto probabilmente,'appetibilità dei crediti ...questo caso) alle imprese rimaste impantanate in questo ""...