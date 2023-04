Letizia di Spagna | ritorno a sorpresa alla tv in cui lavorava da giornalista

(Di lunedì 3 aprile 2023) La reginadiha fattoall’Informe Semanal, in cuidaprima di incontrare re Felipe VI. La trasmissione televisiva ha festeggiato i suoi 50 anni, diventando così lo spazio televisivo più longevo della tv iberica. Per celebrare un anniversario così importante, TVE ha trasmesso questo sabato uno speciale che ha visto la partecipazione della Regina come inaspettato ospite d’onore. La moglie di re Felipe VI ha aperto il programma tenendo un discorso emozionante in cui ha ricordato con affetto l’estate in cui ha lavorato nella redazione del programma. Per un’occasione così importante, la reginaha recuperato dal suo armadio un abito rosso di Carolina Herrera. Si tratta di un due pezzi della collezione Pre-Fall ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bianca34874951 : RT @fanpage: La Regina Letizia di Spagna torna per un attimo in tv nei panni di giornalista - FeliciOria94049 : RT @fanpage: La Regina Letizia di Spagna torna per un attimo in tv nei panni di giornalista - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La Regina Letizia di Spagna torna per un attimo in tv nei panni di giornalista - fanpage : La Regina Letizia di Spagna torna per un attimo in tv nei panni di giornalista - VanityFairIt : Letizia di Spagna torna a sorpresa a Informe Semanal (il suo primo programma tv da giornalista) -

I telespettatori di Televisión Española hanno ritrovato uno dei volti più noti del canale. La reginadiè tornata per qualche minuto a Informe Semanal, il programma che l'ha fatta conoscere sul canale pubblico come giornalista. Informe Semanal ha trasmesso uno speciale per commemorare ......di Wladimir Zaleski in un'unica installazione site specific realizzata da LETIA -Cariello, ... dalla Cina allasenza soluzione di continuità. Il titolo rinvia ai fili dei tappeti ...Un assetto, questo, "che è presente anche in altri paesi europei, comprese Francia e". Per ... Lucia Mazzuca (Consulente indipendente), Daniele Pacifico (Ocse, Parigi),Ravagli (Irpet ...

Letizia di Spagna torna a sorpresa a Informe Semanal (il suo primo programma tv da giornalista) Vanity Fair Italia

Il guardaroba di Letizia Ortiz è una fonte inesauribile d’ispirazione: per il grande ritorno in tv ha scelto un tailleur pantalone nel colore ...La regina ha reso omaggio a Informe Semanal con un video trasmesso all'inizio del programma in cui ripercorre il periodo trascorso alla guida trasmissione ...