L’Empoli si allontana dalla zona retrocessione | tra Sassuolo e Torino finisce in parità

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 aprile 2023) Si è conclusa oggi, con gli ultimi due posticipi, la 28ª giornata di Serie A. Nel pomeriggioha avuto la meglio sul Lecce, trionfando 1-0 grazie alla rete di Caputo al 17? della ripresa. Entrambe le squadre arrivavano da quattro ko consecutivi e oggiè riuscita ad interrompere questa striscia di risultati negativi,ndosiin modo quasi decisivo. Ora i toscani sono in 14/a posizione con 31 punti, a +12 sullasalvezza. Per i salentini, a +8 sulla terz’ultima, quinto ko consecutivo in una partita in cui non concludono mai in porta. Nella serata, invece, è terminata intra. I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 36? con Pinamonti ma ...