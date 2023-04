L' elisoccorso si schianta | la tragedia in Alabama | Usa sconvolti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) Unsi èto a sudest di Birmingham, nello Stato americano dell', causando la morte di due membri dell'equipaggio e il ferimento del terzo. L'Eurocopter EC130 era partito in risposta a una chiamata di soccorso di un escursionista con problemi respiratori. Lo schianto è avvenuto vicino alla comunità di Chelsea, nella Contea di Shelby, a poco più di trenta chilometri da Birmingham. Le squadre di emergenza hanno trascorso ore sul sito del relitto carbonizzato. Restano ancora da capire le cause dell'incidente. L'escursionista è stato soccorso da un'altra unità medica ed è arrivato sano e salvo in un ospedale.