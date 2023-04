Leicester, il presidente: «Esonero di Rodgers necessario, ora…» (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole di Aiyawatt Srivaddhanaprabha, presidente del Leicester, sull’Esonero di Brendan Rodgers da allenatore Il presidente del Leicester ha commentato la decisione di esonerare Brendan Rodgers. PAROLE – «I risultati della squadra sotto la gestione di Brendan parlano da soli: abbiamo vissuto alcuni dei nostri migliori momenti e saremo sempre grati a lui e al suo staff per le vette che ci hanno aiutato a raggiungere. Fuori dal campo, Brendan ha abbracciato la cultura del club e ha fornito una forte leadership durante la pandemia di coronavirus. Il suo posto nella storia del Leicester City è assicurato. Tuttavia, le prestazioni e i risultati durante la stagione in corso sono stati al di sotto delle nostre aspettative condivise. Era nostra ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole di Aiyawatt Srivaddhanaprabha,del, sull’di Brendanda allenatore Ildelha commentato la decisione di esonerare Brendan. PAROLE – «I risultati della squadra sotto la gestione di Brendan parlano da soli: abbiamo vissuto alcuni dei nostri migliori momenti e saremo sempre grati a lui e al suo staff per le vette che ci hanno aiutato a raggiungere. Fuori dal campo, Brendan ha abbracciato la cultura del club e ha fornito una forte leadership durante la pandemia di coronavirus. Il suo posto nella storia delCity è assicurato. Tuttavia, le prestazioni e i risultati durante la stagione in corso sono stati al di sotto delle nostre aspettative condivise. Era nostra ...

