Lei Jun annuncia che Xiaomi sta affrontando un momento difficile (Di lunedì 3 aprile 2023) Lei Jun annuncia la crisi finanziaria di Xiaomi e resta solo al comando, poiché gli altri due co-fondatori si sono dimessi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 3 aprile 2023) Lei Junla crisi finanziaria die resta solo al comando, poiché gli altri due co-fondatori si sono dimessi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GizChinait : Crisi #XIAOMI: Lei Jun scrive ai dipendenti, altri tagli al personale - imfoiive : @cchaewj lei in live con jun con il traduttore: - FuriaDivina87 : @Ayachan707 Bella anche lei, jun ha una cloth stupenda secondo me tra tutte quelle femminili. - iamjunwusgf : @irluobingge MANCO HO CAPITO COME SI PULLA LEI NON SO COME SI DISINFORMA QUA falsa informazione come quella che fac… -