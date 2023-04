Leeds United vs Nottingham Forest – probabili formazioni (Di lunedì 3 aprile 2023) Due squadre in lotta per evitare la retrocessione dalla Premier League si affronteranno martedì 4 aprile sera in un incontro fondamentale: il Leeds United accoglierà il Nottingham Forest a Elland Road. I Whites sono attualmente 17esimi in classifica, a pari punti con l’Everton, 18esimo, mentre il Forest occupa la 15esima posizione, con un solo punto di vantaggio sugli avversari. Il calcio di inizio di Leeds United vs Nottingham Forest è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Leeds United vs Nottingham Forest a che punto sono le due squadre Leeds United Javi Gracia era consapevole delle dimensioni del lavoro che stava ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 aprile 2023) Due squadre in lotta per evitare la retrocessione dalla Premier League si affronteranno martedì 4 aprile sera in un incontro fondamentale: ilaccoglierà ila Elland Road. I Whites sono attualmente 17esimi in classifica, a pari punti con l’Everton, 18esimo, mentre iloccupa la 15esima posizione, con un solo punto di vantaggio sugli avversari. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreJavi Gracia era consapevole delle dimensioni del lavoro che stava ...

