Leclerc è colpevole come altri alla Ferrari, basta proteggerlo a priori, creargli alibi (Libero) (Di lunedì 3 aprile 2023) Libero si sofferma sull'errore di Leclerc ieri nel Gran Premio d'Australia. Diceva il grande Niki Lauda che le corse si vincono all'ultimo giro e non al primo. (…) Charles Leclerc, un ragazzo di 26 anni che qualcuno aveva definito anni fa "il Predestinato", deve ripassare gesta e consigli dei campioni di un tempo. Partito dalla settima piazzuola in griglia, dopo pochi secondi di gara si è gettato con il pugnale tra i denti nel traffico, alla terza curva ha cercato di superare senza ragionare Stroll ed è finito mestamente fuori gara. Tra le tante cause del naufragio Ferrari in questo primo scorcio di stagione ci si deve mettere anche il pilota numero 1, il 26enne Charles (a quell'età Vettel e lo stesso Verstappen, tanto per dire, avevano già vinto il mondiale).

