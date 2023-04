Lecce-Napoli: Osimhen e Olivera possono essere convocati? La situazione (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Napoli dopo la sconfitta con il Milan dovrà giocare con il Lecce venerdì, si pensa ai recuperi di Osimhen e Olivera. C’è grande delusione in casa Napoli per la sconfitta 4-0 con il Milan. La squadra di Pioli ha dominato per tutta la partita, non lasciando mai spazio di gioco agli uomini in azzurro. Un dominio totale.Spalletti ha detto che la Champions League può rimettere a posto le cose, ma ancora prima bisogna pensare alla sfida con il Lecce. Perché il Napoli ha sempre tanti punti di vantaggio (16) ma è sempre meglio frenare l’emorragia il prima possibile. Anche per arrivare mentalmente carichi alla doppia sfida con il Milan in Champions League. Osimhen e Olivera: la situazione degli infortuni Corriere dello Sport ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 aprile 2023) Ildopo la sconfitta con il Milan dovrà giocare con ilvenerdì, si pensa ai recuperi di. C’è grande delusione in casaper la sconfitta 4-0 con il Milan. La squadra di Pioli ha dominato per tutta la partita, non lasciando mai spazio di gioco agli uomini in azzurro. Un dominio totale.Spalletti ha detto che la Champions League può rimettere a posto le cose, ma ancora prima bisogna pensare alla sfida con il. Perché ilha sempre tanti punti di vantaggio (16) ma è sempre meglio frenare l’emorragia il prima possibile. Anche per arrivare mentalmente carichi alla doppia sfida con il Milan in Champions League.: ladegli infortuni Corriere dello Sport ...

