Lecce, lanciarono in aria un ragazzo disabile “per gioco” ferendolo alla testa: in cinque rischiano il processo (Di lunedì 3 aprile 2023) Un dente rotto, lesioni alle gengive e un trauma cranico: la sera del 20 ottobre 2021 un disabile 19enne fu lanciato per le scale in centro a Merine, frazione di Lizzanello, in provincia di Lecce, da alcuni ragazzini, che adesso rischiano il processo. Il pubblico ministero Maria Rosaria Micucci della procura per i minorenni di Lecce ha chiuso le indagini e trasmesso gli atti a cinque presunti responsabili di quel gesto di violenza e bullismo, tutti tra i 17 e i 18 anni. Al momento dei fatti tra gli indagati c’era anche un 13enne, non imputabile per legge. Sono tutti accusati di violenza privata e lesioni personali aggravate. Stavano giocando al “gioco della sedia” nei pressi di una chiesa del paese: sollevarono in aria ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 aprile 2023) Un dente rotto, lesioni alle gengive e un trauma cranico: la sera del 20 ottobre 2021 un19enne fu lanciato per le scale in centro a Merine, frazione di Lizzanello, in provincia di, da alcuni ragazzini, che adessoil. Il pubblico ministero MRosMicucci della procura per i minorenni diha chiuso le indagini e trasmesso gli atti apresunti responsabili di quel gesto di violenza e bullismo, tutti tra i 17 e i 18 anni. Al momento dei fatti tra gli indagati c’era anche un 13enne, non imputabile per legge. Sono tutti accusati di violenza privata e lesioni personali aggravate. Stavano giocando al “della sedia” nei pressi di una chiesa del paese: sollevarono in...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iirpo : RT @repubblica: Lanciarono ragazzo disabile contro una scalinata filmando la scena: a Lecce 5 ragazzini indagati per violenza e lesioni [di… - repubblica : Lanciarono ragazzo disabile contro una scalinata filmando la scena: a Lecce 5 ragazzini indagati per violenza e les… - Quoti_Puglia : Salento, per gioco lanciarono in aria un ragazzo disabile: cinque indagati -