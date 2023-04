Lecce, Baroni: «A volte ci manca il controllo, mi vengono a mente situazioni dove bastava mettere giù bene la palla» (Di lunedì 3 aprile 2023) Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro l’Empoli Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Nessun tiro in porta? Molto influisce anche lo stato mentale. A volte ci manca il controllo, mi vengono a mente situazioni dove bastava mettere giù bene la palla. Dobbiamo scrollarci di dosso questo momento, abbiamo fatto meglio il primo tempo che il secondo. Nel primo tempo siamo andati a prenderli, nel secondo siamo arrivati in ritardo sulle seconde palle e loro sono stati più reattivi. Non dobbiamo vedere la classifica ma le prestazioni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro l’Empoli Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Nessun tiro in porta? Molto influisce anche lo stato mentale. Aciil, migiùla. Dobbiamo scrollarci di dosso questo momento, abbiamo fatto meglio il primo tempo che il secondo. Nel primo tempo siamo andati a prenderli, nel secondo siamo arrivati in ritardo sulle seconde palle e loro sono stati più reattivi. Non dobbiamo vedere la classifica ma le prestazioni ...

