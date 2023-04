LeBron James porta al polso un Rolex segreto (Di lunedì 3 aprile 2023) La fine della regular season dell'NBA è ormai alle porte, ma la stagione dei Rolex fuori catalogo è appena iniziata. Lo scorso fine settimana, prima di rimettersi a tempo record da un infortunio e tornare in campo, LeBron James ha indossato uno degli orologi Rolex più folli e incredibili della storia del marchio, il Cosmograph Daytona “Eye of the Tiger”, l'occhio di tigre in oro. Oklahoma City Thunder v Los Angeles Lakers Adam Pantozzi/Getty Images Uscito per la prima volta nel 2018, il design di questo prezioso e sgargiante orologio evoca le strisce del manto di un enorme felino. A me, almeno, suscita una tale impressione ottica, nota anche come “Rorschach Test Daytona”. Appena ti trovi davanti a un Rolex tanto stravagante, è lecito pensare che non si tratti di una versione ufficiale. I ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 3 aprile 2023) La fine della regular season dell'NBA è ormai alle porte, ma la stagione deifuori catalogo è appena iniziata. Lo scorso fine settimana, prima di rimettersi a tempo record da un infortunio e tornare in campo,ha indossato uno degli orologipiù folli e incredibili della storia del marchio, il Cosmograph Daytona “Eye of the Tiger”, l'occhio di tigre in oro. Oklahoma City Thunder v Los Angeles Lakers Adam Pantozzi/Getty Images Uscito per la prima volta nel 2018, il design di questo prezioso e sgargiante orologio evoca le strisce del manto di un enorme felino. A me, almeno, suscita una tale impressione ottica, nota anche come “Rorschach Test Daytona”. Appena ti trovi davanti a untanto stravagante, è lecito pensare che non si tratti di una versione ufficiale. I ...

