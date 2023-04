Le uova per la Pasqua in famiglia (Di lunedì 3 aprile 2023) “Ci vuole un bel pugno, qui, proprio in mezzo”. Istigazione alla violenza? No, anzi, dolcezza allo stato puro: il papà tiene in braccio la bambina e le guida la manina nel movimento necessario ad aprire il suo uovo. La carta, coloratissima, è già volata via, e tra un minuto il liscio cioccolato si aprirà, svelando la sorpresa custodita all’interno. E poi saranno sorrisi sporchi di cioccolato, litigate con i fratellini, assaggi e giochi, insomma, tutto quello che fa di una festa una festa. Per i piccoli, ma anche per i grandi, perché non si è mai troppo cresciuti per avere diritto a un uovo di Pasqua. Oggi ci sono uova di qualità eccezionale, realizzate da maestri artigiani e chef di grido. Ma sulle tavole delle famiglie riunite in questa domenica di primavera, a fine pranzo, campeggiano gioiose uova che non hanno pretese gourmet: le ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 aprile 2023) “Ci vuole un bel pugno, qui, proprio in mezzo”. Istigazione alla violenza? No, anzi, dolcezza allo stato puro: il papà tiene in braccio la bambina e le guida la manina nel movimento necessario ad aprire il suo uovo. La carta, coloratissima, è già volata via, e tra un minuto il liscio cioccolato si aprirà, svelando la sorpresa custodita all’interno. E poi saranno sorrisi sporchi di cioccolato, litigate con i fratellini, assaggi e giochi, insomma, tutto quello che fa di una festa una festa. Per i piccoli, ma anche per i grandi, perché non si è mai troppo cresciuti per avere diritto a un uovo di. Oggi ci sonodi qualità eccezionale, realizzate da maestri artigiani e chef di grido. Ma sulle tavole delle famiglie riunite in questa domenica di primavera, a fine pranzo, campeggiano gioioseche non hanno pretese gourmet: le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanialove_of : Non mi arrendo facilmente contro la discriminazione che subisco nel mondo del lavoro e per Pasqua oltre alle tantis… - giammarcosicuro : Per tutta la giornata di oggi sarà possibile acquistare queste bellissime uova in 4300 piazze italiane. Un piccolo… - fanpage : #PapaFrancesco ha fatto visita ai bimbi malati al reparto di Oncologia del Gemelli. Una carezza e tanti doni per i… - coccodrillo21 : @learnitalianpod Certamente. A Roma per la tradizione la mattina di pasqua si mangiano le uova sode, il salame e la colomba ?? - Accipicchina : La ricetta dei Funghi Trifolati rappresentano un contorno perfetto per un secondo a base di carne, di uova ecc ecc ?? -