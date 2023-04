Le strategie dei fandom per la finale del Grande Fratello Vip 7: come voteranno (Di lunedì 3 aprile 2023) C’è grandissima attesa per la finale di stasera del Grande Fratello Vip 7. L’edizione più lunga della storia dei reality show italiani sta giungendo al termine ed è il momento di incoronare il vincitore. Se i pronostici incoronano da mesi Oriana Marzoli o Edoardo Tavassi, tra i fandom si è scatenata una vera e propria guerra per riuscire a portare i propri beniamini il più lontano possibile e non mancano le strategie. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 come voteranno i fandom per la finale del Grande Fratello Vip 7? Quest’anno fuori e dentro la Casa c’è stata una vera e propria spaccatura, più accentuata di tutte le altre edizioni. Si ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 3 aprile 2023) C’è grandissima attesa per ladi stasera delVip 7. L’edizione più lunga della storia dei reality show italiani sta giungendo al termine ed è il momento di incoronare il vincitore. Se i pronostici incoronano da mesi Oriana Marzoli o Edoardo Tavassi, tra isi è scatenata una vera e propria guerra per riuscire a portare i propri beniamini il più lontano possibile e non mancano le. Leggi anche: Dove vedere la replica delVip 7per ladelVip 7? Quest’anno fuori e dentro la Casa c’è stata una vera e propria spaccatura, più accentuata di tutte le altre edizioni. Si ...

