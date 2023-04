Le ragioni di chi si sta ribellando al blocco di ChatGPT disposto dal Garante (Di lunedì 3 aprile 2023) Nelle varie posizioni e schieramenti che possono essersi creati per la questione del blocco di ChatGPT – da un lato chi si dice soddisfatto perché la trasparenza nella gestione dati e la protezione sono effettivamente mancate, dall’altro chi parla di editto bulgaro e di un tentativo di bloccare il progresso insensato – c’è sicuramente una categoria che si è opposta con fervore: quella delle start up. Il punto è – secondo coloro che lavorano nell’innovazione tecnologica e che hanno scelto di investire nell’intelligenza artificiale – che l’Italia si starebbe mettendo nelle condizioni di fermare i cambiamenti come l’avvento di ChatGPT o la carne sintetica per incapacità di discutere queste tematiche e di normare cambiamenti epocali. LEGGI ANCHE >>> Cosa succede ora che OpenAI ha sospeso ChatGPT in Italia? Tra ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 3 aprile 2023) Nelle varie posizioni e schieramenti che possono essersi creati per la questione deldi– da un lato chi si dice soddisfatto perché la trasparenza nella gestione dati e la protezione sono effettivamente mancate, dall’altro chi parla di editto bulgaro e di un tentativo di bloccare il progresso insensato – c’è sicuramente una categoria che si è opposta con fervore: quella delle start up. Il punto è – secondo coloro che lavorano nell’innovazione tecnologica e che hanno scelto di investire nell’intelligenza artificiale – che l’Italia si starebbe mettendo nelle condizioni di fermare i cambiamenti come l’avvento dio la carne sintetica per incapacità di discutere queste tematiche e di normare cambiamenti epocali. LEGGI ANCHE >>> Cosa succede ora che OpenAI ha sospesoin Italia? Tra ...

