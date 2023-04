Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 3 aprile 2023) Una stanza tutta per loro. Anzi, una residenza tutta per loro. La Residencia de Señoritas di Calle Fortuny a, inaugurata nel 1915 sotto l’egida di istituzioni pubbliche e private come una fi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti