Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Sulle prime pagine dei giornali sono diversi i temi affrontati: dai ritardi del Pnrr alle scelte di Palazzo Chigi sui migranti. Fino alle parole del ministro Lollobrigida in ottica reddito di cittadinanza: non è svilente lavorare la terra ma stare sul divano. Trova spazio anche la vittoria del Milan per 4-0 in casa del Napoli Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 aprile 2023) Sulledei giornali sono diversi i temi affrontati: dai ritardi del Pnrr alle scelte di Palazzo Chigi sui migranti. Fino alle parole del ministro Lollobrigida in ottica reddito di cittadinanza: non è svilente lavorare la terra ma stare sul divano. Trova spazio anche la vittoria del Milan per 4-0 in casa del Napoli

